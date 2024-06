Suprema Corte dos EUA rejeita registro da marca ‘Trump too small’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A Suprema Corte dos Estados Unidos rejeitou por unanimidade o pedido de Steve Elster, advogado e ativista político, de registrar a frase “Trump Too Small”, que ele vende em camisetas. O ativista tenta desde 2018 obter os diretos pelo slogan, que foi dito durante a campanha presidencial de 2016. Na época, Trump entrou em uma discussão com Marco Rubio, que disputava a indicação do partido republicano com ele. Trump rotulou Rubio de “pequeno Marco” e Rubio respondeu: “Vocês viram as mãos dele? E vocês sabem o que dizem sobre homens com mãos pequenas”. Trump revidou, em um debate, dizendo aos telespectadores: “Olhem para essas mãos. São mãos pequenas? E ele se referiu às minhas mãos – se elas são pequenas, alguma outra coisa deve ser pequena. Garanto que não há problema”.

Nesta quinta-feira, 13, os juízes justificaram a decisão de que não é possível registrar marcas que incluam nomes de pessoas vivas sem consentimento. Embora Elster não consiga sua marca registrada, ele pode continuar vendendo suas camisetas.