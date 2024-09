Suposto filho biológico de Gugu desabafa nas redes sobre divisão de bens

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O suposto filho do Gugu Liberato, Ricardo Rocha, 49, desabafou em suas redes sociais em meio a notícias de que a família está prestes a chegar a um acordo sobre divisões de bens da herança deixada pelo apresentador, conforme antecipado pela coluna GENTE nesta quinta-feira, 5. “Deus é o tempo todo… Aonde você for, eu serei contigo. Aonde você colocar a sua mão, coloco a minha. Aonde as plantas dos seus pés pisarem, eu piso com o meu. Gratidão sempre”, escreveu Ricardo.

Na próxima segunda-feira, 9, os filhos João Liberato, 21, e as gêmeas, Marina e Sofia, 19, fruto do relacionamento com Rose Miriam, vão se reunir em uma audiência de conciliação presencial para discutir sobre o caso. Após a morte do Gugu, em 2019, o processo de herança tem tido diversas reviravoltas. Depois que Ricardo alegou ser filho biológico do apresentador, os herdeiros tiveram os bens bloqueados pela Justiça de São Paulo, que determinou que um quarto de todos os saldos da contas bancários fossem congeladas, além de aplicações financeiras e transferências bancárias. Os filhos do apresentador já aceitaram fazer um exame de DNA.