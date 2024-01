‘Supersex’, série da Netflix sobre ator pornô, que irrita conservadores

Giro VEJA - 16 de janeiro

Congresso se articula para derrubar medidas do governo federal

O líder do PP na Câmara, Dr. Luizinho, em entrevista ao programa Ponto de Vista, de VEJA, afirmou que a MP da Reoneração, editada pelo governo federal, é desrespeitosa e que se não for devolvida pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, será derrubada no Congresso. O embate sobre o futuro da medida provisória, os vetos à LDO e as chuvas no Rio de Janeiro são destaques do Giro VEJA.