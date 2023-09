Sucesso das redes, ator de ‘Blogueirinha’ diz por que negou novelas

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Blogueirinha é uma personalidade das redes sociais que, ao ironizar as influenciadoras digitais, conquistou o público afeito a elas. Piadas à parte, ela reúne quase três milhões de seguidores no Instagram, mais de um milhão de inscritos no Youtube e agora apresenta o De Frente com Blogueirinha, um programa de entrevistas inspirado num clássico da TV, De Frente com Gabi, criado por Marília Gabriela. Já recebeu nomes como Pabllo Vittar, Wanessa e Pedro Sampaio. A personagem é criação do carioca Bruno Mattos, de 29 anos, que conversou com a coluna sobre as inspirações, medo de cancelamento e o que pretende fazer com o sucesso repentino.

Blogueirinha começou como um conteúdo de humor, mas já faz publicidade e foi repórter do Lollapalooza, no Multishow. Como foi esse processo? No início foi na intenção de conseguir espaço como ator de TV. Era ator de teatro e meu pai ficou doente, precisei sair do curso que fazia. Na época que comecei, em 2016, não tinha fácil acesso à internet. Então eram poucas as inspirações, a maior delas era Kéfera. Mas com o passar do tempo fui mudando. Ainda é um personagem, continuo interpretando, só que vivo disso. A Blogueirinha virou uma blogueira de verdade.

O que você fazia antes da fama? Eu até cheguei a prestar vestibular, mas sempre quis viver da arte, do teatro. Até recentemente pensei, ‘será que faço?’. Agora que consigo pagar uma faculdade boa, não quero não.

As pessoas confundem Bruno com Blogueirinha? Te reconhecem na rua? Esperam que eu sempre vá reagir de forma espalhafatosa, gritando. As pessoas pedem às vezes que eu maltrate, que eu xingue, que eu humilhe. Tem gente que fica até frustrada, ‘ai, você não fala igual’. Sou bem tímido para quem não conheço. Não sou uma pessoa que conversa tanto, sou de poucos amigos, nunca fui muito popular. A minha vida pessoal continua assim, a minha personagem vem primeiro, ela chega primeiro nas pessoas.

Como é sua vida íntima? Sou casado (com o RP Edson Souza). Ele me conheceu de Blogueirinha e adora. No caso da minha família, não tenho intimidade de conversar tanto, eles preferem saber mais dos bastidores dos trabalhos que faço ou algum famoso específico. Principalmente minha mãe, que não é tão ligada à internet, quando encontro alguém da TV, ela consegue ver a proporção das coisas.

O que já conquistou com a personagem? Estou conquistando ainda. Mas só o fato de poder ir todos os dias em um McDonald’s já é uma conquista para mim [risos]. Mas a maior conquista foi conseguir fazer meu intercâmbio (na Irlanda, em 2022).

Sonha em ser ator de novela? Não, hoje entendi que a vontade de ser ator era fazer a Blogueirinha. Até fiz um teste recentemente, porque pediram muito, e não passei. Na hora vi que não fiz bem e entendi. E com a Blogueirinha consigo fazer tudo que sempre sonhei. Consigo levar ela para lugares onde sempre sonhei, além de poder escolher o que quero. Não trocaria o que tenho para fazer uma novela e ficar amarrado. Até porque não vou passar no teste, então é melhor pensar assim [risos]. Sofro menos.

Como Blogueirinha, quem sonha entrevistar? Tem tanta gente que fico até com vergonha de fazer o convite, tem gente que não tem nada a ver com a Blogueirinha, mas é uma vontade minha. Uma pessoa que muita gente pede é a Marília Gabriela, já que o programa é inspirado no dela.

Tem medo de ser cancelado? Não tenho medo nenhum, a pessoa vai sabendo o que quer e o que não quer falar.

Você brinca com militância nos vídeos, mas acredita que a personagem ajuda a combater o preconceito? Não sei, talvez por ser uma pessoa da mídia e gay, mas nunca parei para pensar. Vejo gente que se inspira em mim, mas o que mais recebo é de pessoas que falam de quadro de depressão, que ajudo de alguma forma.

