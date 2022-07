Substituto de Bonner no ‘JN’ causa mal-estar em show de Roberto Carlos

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Flávio Fachel protagonizou uma cena no mínimo incômoda na noite desta quarta-feira, 20. Na fila para entrar na casa de shows Qualistage, na Barra da Tijuca, onde Roberto Carlos se apresentaria para convidados, o jornalista – substituto de Willian Bonner no Jornal Nacional – se revoltou com a longa espera e resolveu furar a vez. Passou na frente de dezenas de pessoas idosas, incluindo famosos como o cantor Jorge Aragão e o ator Ari Fontoura. O veterano ator chegou a reclamar da atitude dele com pessoas próximas. “Que feio, devia dar o exemplo, isso não se faz”. Pensa que acabou? Fachel ainda retornou e chamou alguns amigos jornalistas para acompanharem-no ao local interno do show. Sem nem um “boa noite”.

Mais cordial foi Roberto Carlos, que falou no começo do show que a entrega de rosas ocorreria após a última música, para evitar confusões como nas apresentações anteriores. Assista: