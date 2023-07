Stênio Garcia fala sobre medo de sequelas após internação

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Stênio Garcia, 91, relatou a recuperação de seu quadro de septicemia aguda, que causou sua internação na última semana. O ator está em casa e iniciou uma série de exercícios leves, sugeridos por sua mulher, a atriz Marilene Saade, 55. “Depois de quase uma semana no hospital, tive alta para continuar me recuperando em casa e meu medo era de perder a autonomia e não conseguir mais voltar a andar e fazer as coisas sozinho. Mas minha mulher e anja insistiu em começar a me reabilitar, com movimentos leves e necessários para o dia a dia, e espero com muita fé e perseverança daqui a pouco conseguir retomar a minha rotina”, escreveu ele ao compartilhar um vídeo se exercitando nas redes sociais. O ator também pediu orações aos fãs e agradeceu a equipe médica que o tratou durante a internação.

