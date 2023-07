Stanley Tucci fala de atores heterossexuais que interpretam papéis gays

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Stanley Tucci, 62, casado desde 2012 com Felicity Blunt, interpretou personagens gays no filme O Diabo Veste Prada (2006) e em Supernova (2020). Durante entrevista na BBC Radio 4’s Desert Island Discs, no domingo, 2, ele foi perguntado sobre o que acha de atores heterossexuais interpretarem atores gays. “Obviamente, acredito que está tudo bem. Sempre fico muito lisonjeado quando homens gays vêm até mim e falam sobre [meu papel em] O Diabo Veste Prada ou falam sobre Supernova, e dizem: ‘Foi tão lindo’, sabe, ‘Você fez da maneira certa’. Porque muitas vezes não é feito da maneira certa”. Tucci acrescentou que se sente mais confortável ao retratar alguém que não seja ele mesmo e que atores devem ser capazes de interpretar pessoas com sexualidades diferentes das suas.

