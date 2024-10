Sósia de Milei é eleito suplente em Florianópolis

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Ademar Rodrigues Meireles, que usou o visual do presidente argentino Javier Milei para a campanha a vereador em Florianópolis, Santa Catarina, conseguiu apenas uma vaga de suplente na Câmara dos Vereadores. O candidato do PL, que adotou o nome nas urnas de “Milei de Floripa” para atrair a atenção dos eleitores, obteve 383 votos nas eleições de domingo, 6. Na imagem da candidatura, Ademar usa o visual do político, com uma peruca, costeletas e uma faixa presidencial com as cores da Argentina. Além disso, o slogan da sua campanha incluía uma frase em espanhol: “Viva La Libertad”.