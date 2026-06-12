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Cultura

Sorte no amor e na cozinha: casais que criaram restaurantes juntos

Dia dos Namorados é comemorado nesta sexta-feira, 12

Por Tatiana Moura 12 jun 2026, 12h00
Um casal sorridente, homem e mulher, sentados lado a lado em uma mesa de madeira clara, com produtos de café em primeiro plano e prateleiras com utensílios e pacotes de café ao fundo. A mulher, à esquerda, tem cabelos escuros e usa uma camiseta branca de decote em V. O homem, à direita, usa óculos de armação marrom e uma camiseta branca com estampa de texto. Ambos apoiam as mãos na mesa, olhando para frente. À esquerda, há um bule preto, pacotes de café e uma caixa branca com a marca Cafécultura. À direita, um porta-canetas e um caderno preto. Ao fundo, uma máquina de café preta e uma balança vermelha antiga.
Luciana Melo e Joshua Stevens, Café Cultura (Divulgação/Reprodução)
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Sorte no amor e na cozinha: casais que criaram restaurantes juntos Priorize VEJA no Google

Às vezes, há sorte amor e no jogo. Neste Dia dos Namorados, coluna GENTE seleciona cinco casais que têm restaurantes juntos. Somando a paixão pela comida ao amor um pelo outro, criaram estabelecimentos no Rio de Janeiro, que são puro charme. Confira as dicas para essa data:

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Luciana Melo e Joshua Stevens, Café Cultura (@cafecultura). Encantado pelo Brasil e o café brasileiro, Joshua decidiu abrir o próprio empreendimento para vender bebidas e pratos como grão. Enquanto o norte-americano foca em selecionar os cafés e os melhores produtos para o local, Luciana administra o espaço. 

Helena Murucci e Rudy Leite, Tutto Nhoque e Antiquário do Breganha (@antiquariodobreganha). Desde 2004, misturam a gastronomia e o romance. Helena é a chefe que produz receitas italianas para o restaurante, enquanto Rudy administra o espaço. Os dois começaram a produzir massas artesanais, mas logo decidiram empreender em um negócio estruturado.

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Um casal sorridente posa em frente a uma parede de tijolos com um letreiro neon Tutto Nhoque e galhos com flores vermelhas. A mulher loira veste blazer preto e blusa de renda, o homem barbudo usa camisa azul-marinho. À esquerda, um lustre dourado reflete na vitrine
Helena Murucci e Rudy Leite, Tutto Nhoque e Antiquário do Breganha (Divulgação/Reprodução)
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Grégoire Fortat e Sherryl May, La Villa (@lavillario). Em uma viagem de férias pelo Brasil, se apaixonaram pelo Rio e decidiram ficar. O casal já tinha um restaurante na França, mas criaram o La Villa, bistrô em Botafogo. Grégoire cria os pratos, enquanto Sherryl cuida do salão e administração. 

Um homem e uma mulher sorrindo para a câmera, com um fundo de parede de tijolos. O homem veste camisa azul clara e jeans, com a mão no bolso. A mulher, com cabelo preso, usa blusa preta, calça escura, cinto e uma jaqueta estampada em tons claros, com a mão no bolso da calça e o braço esquerdo sobre o ombro do homem
La Villa, Chef Gregoire Fortat e Sheryl (Rodrigo Azevedo/Divulgação)

Diogo Teixeira e Daiana Rocha, Curadoria (@thecuradoria). Casal começou a empreender com o objetivo de vender os defumados que Diogo produzia em casa, em uma  barraca do Mercado de Produtores, na Barra da Tijuca, na zona sudoeste da cidade. Com o sucesso, decidiram investir em um estabelecimento maior. No último ano, se transformaram e inauguraram o Curadoria.   

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Duas pessoas sorridentes, uma mulher de camisa floral colorida e um homem barbudo de camiseta preta, posam em frente a um estabelecimento com letreiro neon CURADORIA e uma placa BAR SAUDADE
Curadoria & Bar Saudade_Sócios Daiana Rocha e Diogo Teixeira (Malu Vieira/Divulgação)

Ricardo e Karina, Maya Café (@_mayacafe_). A história do estabelecimento começou por acaso. Ao encontrar um imóvel para alugar em Laranjeiras, na zona sul do Rio, decidiram começar um novo projeto. O nome é em homenagem à filha, Maya. Há duas décadas estão no local. Hoje em dia trabalham na área administrativa. “Tem muita gente que acompanha nossa história desde o começo. Vimos crianças crescerem aqui, famílias aumentarem e casais começarem a frequentar o Maya e depois voltarem anos mais tarde com os filhos”, conta Karina.

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Mulher de cabelos cacheados e óculos, com colar vermelho e vestido preto, sorri ao lado de homem grisalho com barba, jaqueta e camiseta pretas. Ambos seguram um bambu verde, em ambiente interno com fundo desfocado
Maya Café, Karina e Ricardo (Lipe Borges/Divulgação)
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