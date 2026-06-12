Sorte no amor e na cozinha: casais que criaram restaurantes juntos

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

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Às vezes, há sorte amor e no jogo. Neste Dia dos Namorados, coluna GENTE seleciona cinco casais que têm restaurantes juntos. Somando a paixão pela comida ao amor um pelo outro, criaram estabelecimentos no Rio de Janeiro, que são puro charme. Confira as dicas para essa data:

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Luciana Melo e Joshua Stevens, Café Cultura (@cafecultura). Encantado pelo Brasil e o café brasileiro, Joshua decidiu abrir o próprio empreendimento para vender bebidas e pratos como grão. Enquanto o norte-americano foca em selecionar os cafés e os melhores produtos para o local, Luciana administra o espaço.

Helena Murucci e Rudy Leite, Tutto Nhoque e Antiquário do Breganha (@antiquariodobreganha). Desde 2004, misturam a gastronomia e o romance. Helena é a chefe que produz receitas italianas para o restaurante, enquanto Rudy administra o espaço. Os dois começaram a produzir massas artesanais, mas logo decidiram empreender em um negócio estruturado.

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Grégoire Fortat e Sherryl May, La Villa (@lavillario). Em uma viagem de férias pelo Brasil, se apaixonaram pelo Rio e decidiram ficar. O casal já tinha um restaurante na França, mas criaram o La Villa, bistrô em Botafogo. Grégoire cria os pratos, enquanto Sherryl cuida do salão e administração.

Diogo Teixeira e Daiana Rocha, Curadoria (@thecuradoria). Casal começou a empreender com o objetivo de vender os defumados que Diogo produzia em casa, em uma barraca do Mercado de Produtores, na Barra da Tijuca, na zona sudoeste da cidade. Com o sucesso, decidiram investir em um estabelecimento maior. No último ano, se transformaram e inauguraram o Curadoria.

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Ricardo e Karina, Maya Café (@_mayacafe_). A história do estabelecimento começou por acaso. Ao encontrar um imóvel para alugar em Laranjeiras, na zona sul do Rio, decidiram começar um novo projeto. O nome é em homenagem à filha, Maya. Há duas décadas estão no local. Hoje em dia trabalham na área administrativa. “Tem muita gente que acompanha nossa história desde o começo. Vimos crianças crescerem aqui, famílias aumentarem e casais começarem a frequentar o Maya e depois voltarem anos mais tarde com os filhos”, conta Karina.

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