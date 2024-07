Sophie Charlotte e Xamã: os rumores que extrapolam o set de ‘Renascer’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

No remake de Renascer da TV Globo, Sophie Charlotte e Xamã, como Eliana e Damião, vivem um caso de amor com muitas cenas quentes. Na vida real, na noite desta terça-feira, 2, os atores compareceram juntos a um evento, em meio a rumores de affair. Eles participaram da premiação da Associação Paulista de Críticos Teatrais no Teatro Sérgio Cardoso, em São Paulo.

Apesar de ser um evento profissional, Sophie e Xamã não esconderam a química durante a premiação. Eles foram vistos conversando ao pé do ouvido e trocando sorrisos. Os registros despertam ainda mais especulações sobre um possível relacionamento. No evento, a atriz foi premiada em uma das categorias e o rapper comemorou a conquista e chegou a fotografá-la com o celular.