Sonia Guajajara fala em machismo ao ter ministério esvaziado

O clima anda péssimo com as ministras Marina Silva e Sônia Guajajara, diante do processo de esvaziamento dos ministérios do Meio Ambiente e dos Povos Indígenas. Assim Sônia define o que tem passado junto à colega e como enxerga a tentativa de enfraquecimento de sua atuação política: “Dois ministérios comandados por duas mulheres que representam a diversidade. Nós entendemos que é machismo e racismo impregnado no Parlamento”.

