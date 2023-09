Solto após flagrante, Diego Alemão protesta contra Bruno de Luca

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O empresário Diego Alemão, que ficou famoso ao vencer um reality show em 2007, pagou a fiança de 4 mil reais nesta terça-feira, 26, e foi solto pela polícia após ser preso em flagrante por porte ilegal de armas no Leblon, no Rio. Na saída, cercado por repórteres, ele resolveu protestar contra a atitude de Bruno de Luca, que presenciou o acidente com Kayky Brito: “Por que vocês estão (…) na minha frente e não na porta do (Bruno) de Luca, que deixou a p* do meu melhor amigo com a cabeça no chão?”, questionou, nervoso. Este “humor” de Diego é o que prevalece entre outros famosos amigos de Kayky que ainda aguardam resposta sobre o que, de fato, aconteceu para que Bruno não permanecesse no local do acidente. O ator segue internado, agora fora da UTI.

