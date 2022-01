‘Soldado de Bolsonaro’: Cantor de axé Netinho vai se candidatar a deputado

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O cantor Netinho anunciou nesta quarta (19) que, “após refletir bastante”, aceitou o convite de Carla Zambelli (PSL-SP) e é pré-candidato a deputado federal pela Bahia. “Eleito, serei um soldado de Jair Bolsonaro na Câmara e defenderei o povo baiano seguindo os valores Deus, Pátria, Família e Liberdade”, escreveu em sua conta no Twitter.

Refleti muito e decidi aceitar o convite da amiga Carla Zambelli @CarlaZambelli38 e anuncio que sou pré-candidato a Deputado Federal pela Bahia. Eleito, serei um soldado de Jair Bolsonaro na Câmara e defenderei o povo baiano seguindo os valores Deus, Pátria, Família e Liberdade. pic.twitter.com/crs3NRFui6 — NETINHO OFICIAL BRASILEIRO (@NETINHOOFICIAL3) January 19, 2022

Famoso pelo sucesso Mila (“Ô Mila / Mil e uma noites de amor com você / Na praia, num barco, num farol apagado”), Netinho fundou em 2020 a associação Aliados Brasil Conservador (ABC), criada para concentrar e mobilizar os apoiadores de Jair Bolsonaro. Bissexual assumido, o cantor define-se como conservador e, também em 2020, criticou duramente o carnaval de Salvador, onde construiu sua carreira no fim dos anos 1990. “Aquilo lá é Sodoma e Gomorra (…), com homem beijando homem, gente abaixando as calças na rua para quem está nos camarotes ficar assistindo”.

Robinho é condenado em última instância por violência sexual