Sogro de Fábio Faria, Silvio Santos deu pitaco na farofa de Bolsonaro

Publicado no último domingo (30) pelo ministro das Comunicações Fábio Faria, o vídeo do presidente Jair Bolsonaro comendo com as mãos um frango assado com farofa foi, como se sabe, apagado no dia seguinte, a mando do próprio Faria. Ele tomou esta decisão não só pela repercussão negativa das imagens nas redes, mas também a conselho de quem mais entende de comunicação no país: seu sogro, Silvio Santos, 90 anos.

Fábio é casado desde 2017 com Patricia Abravanel, a filha número 4 de Silvio, e com ela tem três filhos: Pedro, Jane, e o caçula, Senor Abravanel, batizado com o mesmo nome do avô. Apesar de dividida, a família tem se falado com mais frequência para comentar a participação de Tiago Abravanel, filho de Cintia (a 01 de Silvio) no Big Brother Brasil.

Curiosidade: Rebeca, a filha 05 do apresentador, é casada com o ex-jogador do São Paulo, do Milan e da seleção brasileira Alexandre Pato, atualmente no Orlando City.

