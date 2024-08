Socialite recebe a maior pena da Justiça brasileira por crime de racismo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Processada por proferir ofensas contra Giovanna Ewbank, e a filha, Titi, a socialite Day McCarthy apareceu pelas redes sociais acusando Bruno Gagliasso de lavar dinheiro e burlar impostos, além de afirmar que Giovanna é associada ao tráfico de drogas e que tem até um processo na Justiça. Pois bem. Agora, Day MacCartney foi condenada a 8 anos e 9 meses de prisão em regime fechado por crime de racismo contra a filha do casal de atores.

Trata-se da maior pena da Justiça brasileira sobre este tipo de crime. A título de comparação, esta pena é equivalente a certas penas por estupro e homicídio. O processo é da Primeira Vara Criminal da Justiça Federal do Rio de Janeiro. Day MacCartney está fora do Brasil. O juiz ainda não expediu mandado de prisão. Ainda cabe recurso e, se continuar a mesma pena, a Justiça deve pedir imediata execução e extradição. Giovanna e Bruno ainda não se manifestaram sobre a decisão. Nascida em Rio das Ostras, na Região dos Lagos, Dayane Alcantara Couto De Andrade, ou Day McCarthy, se autointitula “socialite latina radicada no Canadá”.

Antes de Day, houve um caso no Brasil de uma pessoa condenada a dez anos em Caruaru (PE), mas somou as penas, porque o crime foi contra várias pessoas de uma mesma família. No caso de Day, a pena é contra uma pessoa só, a Titi. Ela se torna a primeira criança a “condenar” uma pessoa por racismo no país.