Socialite carioca se reaproxima de quem acusou de estelionato em 2012

No período entre abril de 2012 a dezembro de 2014, João Anderson Nascimento Corrêa teria fingido ser o advogado Sergio Weiskopf, e enganado Regina Gonçalves. Tudo para que a socialite, moradora do edifício Chopin, em Copacabana, realizasse pagamentos em cheque para ele. João teria se colocado com um “facilitador” para o pagamento de tributos como Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana (IPTU) e taxas de incêndio dos imóveis de sua propriedade. Mas não foi realizado qualquer pagamento.

Somando todos os valores, como consta em trecho de sentença a qual coluna GENTE teve acesso, a socialite teria sido enganada ao pagar 1 milhão de reais. Recentemente, a Justiça do Rio acatou pedido de absolvição de João Anderson, acusado pelo delito previsto no artigo 171, estelionato. O mais curioso vem agora: João é amigo de Regina, frequenta seu apartamento no Chopin e não parece, nem de longe, ter qualquer inimizade com a socialite, envolvida até o pescoço em polêmicas. As voltas que o mundo dá…