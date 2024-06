Sobrinho de Trump revela segredos da família em novo livro

Como se já não bastasse uma condenação na Justiça, a primeira no currículo de um ex-ocupante do Salão Oval, e uma coleção de processos no horizonte, Donald Trump, 78 anos recém-completos, agora está na mira do sobrinho de nome aristocrático, Fred C. Trump III, 62 anos, que resolveu expor as feridas em relação ao tio num livro que, prestes a ser lançado, promete barulho — a começar pelo título, All in the Family: The Trumps and How We Got This Way (na linha de: como os Trump ficaram assim). Sua irmã, Mary, já havia cutucado feridas do clã numa publicação com suas memórias, de 2020. Recentemente, ambos entraram com uma ação judicial argumentando que o atual candidato à Casa Branca surrupiou seu naco na herança do avô, o magnata Fred Christ Trump. “O silêncio só vale ouro quando não há nada que precise ser dito”, declarou Fred-sobrinho, disposto a elevar a temperatura no ringue eleitoral.

Publicado em VEJA de 21 de junho de 2024, edição nº 2898