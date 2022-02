Sobrinho de Silas Malafaia vai se casar com cantor; pastor nega parentesco

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Sobrinho do pastor Silas Malafaia, o modelo Rodrigo Malafaia vai se casar nesta sexta (4) com o cantor Leandro Bueno. A união será celebrada por Vitor DiCastro, influencer e ativista da causa LGBTQIA+. Depois de cerimônia haverá um show, seguido de festa à beira da piscina, com três DJs. O plano inicial de Rodrigo e Leandro era oficializar a união em março de 2020, mas a pandemia da Covid-19 fez com que o casamento fosse adiado.

Pastor neopentecostal que lidera a Assembleia de Deus Vitória em Cristo e um dos principais aliados do presidente Jair Bolsonaro, Silas Malafaia é ferrenho defensor da “cura gay” e há alguns anos organizou um protesto de evangélicos contra o movimento LGBTQIA+. À época, o religioso afirmou que a união homoafetiva seria um crime – posição que continua defendendo em vídeos postados nas redes.

A lista de convidados para o casamento não inclui ninguém da família Malafaia. Em 2019, quando a cerimônia já estava marcada para sua data original, Rodrigo deu a seguinte declaração a Veja: “Queria abolir o sobrenome Malafaia e colocar o do meu marido no lugar. Mas cheguei à conclusão de que posso fazer a história desse nome mudar. Fico indignado quando vejo que há um discurso de ódio explícito como o do Silas Malafaia em pleno século XXI.”

Procurado por Veja, o pastor Silas Malafaia afirmou desconhecer Rodrigo. “Não sei quem é esse cara, não é meu parente, já vi falando que é meu sobrinho-neto, um parentesco de quinta categoria. É uma vergonha usar o meu nome para promover um casamento gay. Isso é uma piada. Ai, ai, tenho que rir”, disse.