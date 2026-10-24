Sobrenome de sorte: uma mudança que fez diferença na vida de Joseph Zada
Faltou linha fina
Até outro dia, Joseph Zada, 21 anos, ainda atendia por Joseph Cumpston. Mas, em fase desanimada, achou que precisava dar uma reviravolta, começando pelo próprio sobrenome. Foi então que adotou o da avó, de ascendência afegã, e, “coincidência ou não”, a sorte mudou. Depois do sucesso na série Mentirosos, acaba de estrear outra, uma adaptação de A Leste do Éden, clássico de John Steinbeck, e logo estará no novo Jogos Vorazes, no qual conseguiu papel após superar 2 700 candidatos. Para dar uma controlada na pressão, até jogou fora o celular. “É manter o foco no trabalho e ignorar o resto”, diz ele, que garante não se abalar com as inevitáveis críticas.
Com reportagem de Giovanna Fraguito, Nara Boechat e Tatiana Moura
Publicado em VEJA de 23 de outubro de 2026, edição nº 3018