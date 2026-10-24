Sobrenome de sorte: uma mudança que fez diferença na vida de Joseph Zada

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Joseph Zada, antes Cumpston, mudou o sobrenome e viu sua carreira decolar. Após o sucesso em ‘Mentirosos’, o ator de 21 anos estrela uma adaptação de ‘A Leste do Éden’ e garantiu um papel no novo ‘Jogos Vorazes’. Ele até descartou o celular para manter o foco na atuação, ignorando as pressões e críticas.

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Até outro dia, Joseph Zada, 21 anos, ainda atendia por Joseph Cumpston. Mas, em fase desanimada, achou que precisava dar uma reviravolta, começando pelo próprio sobrenome. Foi então que adotou o da avó, de ascendência afegã, e, “coincidência ou não”, a sorte mudou. Depois do sucesso na série Mentirosos, acaba de estrear outra, uma adaptação de A Leste do Éden, clássico de John Steinbeck, e logo estará no novo Jogos Vorazes, no qual conseguiu papel após superar 2 700 candidatos. Para dar uma controlada na pressão, até jogou fora o celular. “É manter o foco no trabalho e ignorar o resto”, diz ele, que garante não se abalar com as inevitáveis críticas.

Com reportagem de Giovanna Fraguito, Nara Boechat e Tatiana Moura

Publicado em VEJA de 23 de outubro de 2026, edição nº 3018