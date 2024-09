Sob onda de calor intenso, Rock in Rio começa atento a riscos para público

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Com as horas contadas para a 40ª edição do Rock in Rio começar, o público será recebido a partir das 14h desta sexta-feira, 13, no Parque Olímpico, quando os portões do evento serão abertos para quem quiser curtir desde cedo todas as atrações programadas.

As apresentações musicais, como de praxe, são variadas. Todos os dias artistas nacionais vão subir no Palco Mundo, sem contar o Dia Brasil, que será composto unicamente por brasileiros. Nesta sexta-feira, se apresentam ícones do mundo do rap como Travis Scott, Matuê, Orochi, Mc Cabelinho, Orochi e Oruam, filho do Marcinho VP. No sábado, 14, as atrações são voltadas para o pop como Imagine Dragons, OneRepublic, Lulu Santos e NX Zero, enquanto que domingo, 15, o mundo do rock vai estar mais presente com Os Paralamas Do Sucesso, Evanescence e Avenged Sevenfold. No próximo fim de semana, o Rock In Rio vai reunir grandes sucessos como Katy Perry, Shawn Mendes, Ed Sheeran e Cyndi Lauper.

Para a felicidade da maioria, este ano o festival está marcado por novidades em sua estrutura – a começar pela localização do Palco Sunset e do Palco Mundo. Em 2022 diversos relatos de perrengues de pessoas que se locomoviam entre os dois palcos, além da qualidade do som, chegaram à organização, que preferiu fazer ajustes.

Agora será diferente: a organização do evento mudou a dimensão do Sunset e também colocou os dois espaços em pontos estratégicos que facilitam o deslocamento dos fãs entre um show e outro. As apresentações também terão intervalos maiores, ganhando mais telões, e o line-up terá a mesma relevância.

Os pontos da tradicional Cidade do Rock passaram por uma série de mudanças antes mesmo dos acordes soarem por lá. A prefeitura homenageia a cantora Rita Lee, que morreu em 2023, ao criar um espaço dedicado à rainha do rock nacional: o Boulevard Olímpico foi rebatizado como Boulevard Rita Lee. Além disso, o evento também será marcado por entretenimento extra, com as marcas distribuindo os já tradicionais brindes em seus estandes. O Rock District agora cedeu espaço para o Global Village, que possui um espaço que celebra as diversas culturas do mundo com um pub inglês, um boteco de samba e uma doceria. A réplica do Theatro Municipal do Rio fica lado a lado do cenário do Taj Mahal.

A Cidade do Rock expandiu de tamanho: agora são 385 mil metros quadrados, o que aumenta o tempo de locomoção entre um ponto e outro. Para acrescentar, os termômetros podem alcançar até 40 ºC em todos os dias de festival. Sem sombra para todos, a temperatura elevada já virou assunto de preocupação da organização, que considerou as ondas de calor como um grande risco para o público, dispondo de inúmeros pontos de hidratação.