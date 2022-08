‘Só porque é mulher’: o tiro no pé da frase de Bolsonaro

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Durante debate entre os candidatos à presidência realizado na noite deste domingo, 28, na Band, nos estúdios de São Paulo, Lula (PT), Bolsonaro (PL), Ciro Gomes (PDT), Simone Tebet (MDB), Felipe D’Avila (Novo) e Soraya Thronicke (União Brasil) discorreram sobre saúde, educação, corrupção, entre outros.

Em dado momento, Tebet conseguiu tirar de Bolsonaro a perigosa frase: “Um governo que não fala grosso para tentar atacar quem quer que seja só porque é mulher”, disse Bolsonaro, depois de atacar a jornalista Vera Magalhães.

A frase “Só porque é mulher” foi dita no contexto da resposta sobre efeitos econômicos da pandemia. É uma frase que impõe um ar de indignação e vitimismo que não corresponde à realidade das mulheres do país. Num momento que deveria atrair esta parte do eleitorado, Bolsonaro a ataca de forma desnecessária. Ainda completou: “Quando eu defeso a arma, é pra mulher se defender. 90% dos títulos de terras são para mulheres. Para com essa mania, faça política, coisa séria, não fica fazendo esse joguinho de mimimi. Não vi ninguém do seu lado falar dessa agressão aos empresários. Qual a defesa que a senhora faz pela liberdade de imprensa?”.

No final o debate, Bolsonaro ainda disse que o número de registro de violência contra mulheres tem diminuído em seu governo. O que é uma fakenews. Segundo o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o total de casos de violência contra mulher aumentou em todo o Brasil. De acordo com o órgão, em 2020, 1.596 casos foram registrados pelo judiciário brasileiro. Já em 2021, a Justiça contabilizou 1.900 casos de feminicídio.

Por quê tanta raiva das mulheres? — Nicole Puzzi (@euNicolePuzzi) August 29, 2022

Bolsonaro perde o controle e ataca

jornalista @veramagalhaes, e agora@simonetebetbr. Inadmissível e

grosseio, desculpa para não responder

sobre vacina e imunização. Para quem

precisa diminuir rejeição entre mulheres,

Bolsonaro acaba de dar um tiro no pé#DebateNaBand — caise sancho (@caisesancho_) August 29, 2022

Simone Tebet conseguiu arrancar a perigosa frase "só porque é mulher", do bolsonaro, e sua dificuldade em lidar com a própria sexualidade. #DebateNaBand — Alex Pinheiro (@alex_pinheiro) August 29, 2022

Ninguém tá indo bem nesse debate, NINGUÉM. Eu até daria alguma credibilidade para a Tebet no começo mas falar que precisamos de uma mulher para arrumar a casa foi o fim pra mim — Mafe 🏁 (@mafepistola) August 29, 2022