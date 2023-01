Site vende ‘Constituição’ a 1 real e esgota estoque em poucas horas

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O site de vendas e compras Mercado Livre fez uma ação para divulgar e propagar o livro da Constituição Federal nesta terça-feira, 10. Para ter direito ao desconto promocional, o consumidor precisou digitar a palavra “democracia” na área de cupom antes de finalizar a compra.

“Para que a gente nunca se esqueça da importância da democracia: Constituição Federal com 99% de desconto”, dizia o anúncio, que ficaria no ar até o dia 15 de janeiro. Mas os cupons se esgotaram em poucas horas. Foram disponibilizadas mil unidades. A ação foi colocada no ar dois dias depois que terroristas bolsonaristas invadiram e destruíram os prédios dos Três Poderes, no Distrito Federal.