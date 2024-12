Silvia Abravanel dá detalhes de seu patrimônio no SBT

Silvia Abravanel, 53 anos, contou detalhes do seu patrimônio durante participação no Programa Silvio Santos, do SBT, no último domingo, 8. “Estou com fazendas, criação de cavalo, aras, estou com muitas coisas na minha vida”, declarou uma das herdeiras de Silvio Santos (1930-2024). Patrícia Abravanel, que comanda o dominical, acrescentou que a fortuna acumulada pela irmã não tem “nada a ver” com o grupo Silvio Santos. “É tudo meu e do Gustavo”, completou Silvia, referindo-se ao noivo, o cantor sertanejo Gustavo Moura. No entanto, ela fez questão de enfatizar que os negócios do casal são separados: “A gente combinou isso a primeira vez que a gente sentou para se conhecer. Falei: ‘Eu não sou sua empresária, eu sou sua mulher. Agora, você toca sua carreira sozinho com seu irmão [Rafael, com quem faz dupla] e vai ser feliz. Eu não me envolvo com isso'”.

Publicidade