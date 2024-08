Setor de moda lidera patrocínio aos atletas do Time Brasil em Paris

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O IBOPE Repucom divulgou, no último mês, uma pesquisa sobre os patrocínios de 30 atletas com potencial de medalhas nos Jogos Olímpicos de Paris. Entre os nomes analisados estavam Gabriel Medina, Rayssa Leal, Rebeca Andrade, Flávia Saraiva e outros destaques do esporte brasileiro. O levantamento atesta que, com acordo comercial para mais de 70% das personalidades, o setor da moda aparece no topo do ranking.

Com representantes em 39 modalidades, o Time Brasil apresenta destaque entre os surfistas em relação à força dos patrocínios. Somando os três esportistas analisados da categoria – Medina, Filipe Toledo e Tatiana Weston -, há uma quantia de 34 patrocínios, com média de mais de 11 marcas por atleta. E o ramo de moda e vestuário lidera entre os profissionais do esporte aquático com 15% dos contratos.

“As marcas que patrocinam atletas de alto rendimento, que são destaques nas suas modalidades, se beneficiam de todos os valores positivos em torno desse ativo, além do alcance que esses esportistas trazem. Os pilares que representam o esporte – conquistas, superação, grandes histórias e marcos – são potencializados pela visibilidade que gera um grande retorno humanizado para os patrocinadores”, explica Danielle Vilhena, diretora de projetos e operações de marcas da End to End.

No mesmo sentido, Fábio Wolff, sócio-diretor da Wolff Sports, fala sobre os benefícios das empresas que patrocinam atletas de alta visibilidade: “A empresa quando busca se associar junto a um atleta, ela visa a troca de atributos. O esporte é uma plataforma com alto potencial, logo ter um ou mais embaixadores de marca, pode representar uma boa alternativa. O público tende a adquirir produtos de empresas que patrocinam o esporte e várias pesquisas indicam essa tendência”.

O skate é outra categoria que apresenta altos índices de acordos comerciais para os esportistas brasileiros. Entre os atletas brasileiros que disputam a modalidade nos Jogos Olímpicos, o destaque vai para Rayssa Leal. A maranhense, de apenas 16 anos, que conquistou medalha de prata, em Tóquio 2020, e bronze, em Paris 2024, possui cerca de oito milhões de seguidores somente no Instagram e conta com o apoio de 13 marcas.

Um outro dado sobre o patrocínio ao esporte brasileiro chama atenção: as casas de apostas, que patrocinam 100% dos clubes brasileiros na Série A e investem uma alta quantia nos principais torneios de futebol do país, estão presentes em apenas dois casos dos 30 atletas avaliados pelo IBOPE Repucom.

Um dos atletas patrocinados por empresas de apostas esportivas é o Gabriel Medina, parceiro da Blaze. Com mais de 15 milhões de seguidores nas redes sociais, o surfista lidera o ranking dos esportistas brasileiros nas mídias digitais. Ele também é um dos representantes do Time Brasil com mais acordos comerciais, uma vez que 12 empresas o incentivam. Além de Medina, o oposto Darlan da Seleção Brasileira de voleibol, que é atual campeão e MVP da Superliga Masculina, é embaixador da Bet7k. “Estamos muito felizes por fazer parte do crescimento do esporte brasileiro. Sabemos da tradição da modalidade e das alegrias que já trouxe para o nosso povo. Ter o Darlan conosco nos enche de orgulho e personifica todo o nosso envolvimento com a categoria”, celebra Talita Lacerda, CEO da Bet7k.