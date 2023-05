Série de ‘Encontros Veja Rio’ promove debate sobre a cidade

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Pela primeira vez desde sua retomada, a série de Encontros Veja Rio aportou na Barra da Tijuca nesta segunda-feira, 29. O evento, criado para gerar debates sobre caminhos e ideias para a cidade, aconteceu no hotel Grand Hyatt. Com curadoria do colunista Bruno Chateaubriand, o encontro recebeu personalidades de diferentes áreas. O subprefeito da Barra, Raphael Lima, fez um bate-papo sobre as potencialidades da região para o crescimento da cidade. Os quitutes ficaram a cargo do chef Guilherme Campos, do restaurante Shiso. Tudo embalado por jazz ao vivo, comandado pelo grupo Quartetinho. O evento marcou o lançamento do “Especial Barra” da Veja Rio, que traz matérias sobre a expansão do bairro, eleito o mais amado do Rio em 2023, incluindo desafios e avanços da região. Confira alguns registros:

