Série com Luana Piovani ultrapassa BBB 22 em visualizações na Globoplay

“Chupa, Boninho!”. Foi com essa classe e elegância que a atriz Luana Piovani, de 45 anos, comemorou a façanha de sua série alcançar o primeiro lugar entre os conteúdos mais assistidos da Globoplay.

No ar em O Clube, a artista compartilhou nas redes sociais que a atração chegou ao topo do ranking da plataforma de streaming global, superando a 22ª edição do Big Brother Brasil, dirigida por Boninho.

Nos stories, ela comemorou: “Acordei com o patrão me mandando essa notícia. Ê, laiá, seguimos fazendo sucesso! Chupa, Boninho! Tinha esquecido”.

A rixa entre os dois começou há pouco mais de um mês. Na ocasião, Luana não autorizou que as imagens dos filhos Dom, Liz e Bem, frutos do relacionamento com o ex-marido, o surfista Pedro Scooby, 33 anos, aparecessem no reality show do qual ele participa.