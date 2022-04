Série brasileira entra no Top 10 de produções mais assistidas na Netflix

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Um dos gêneros mais abraçados pelo público, a comédia brasileira reúne algumas das maiores bilheterias nacionais, seja nos cinemas ou nas plataformas de streaming. A mais recente produção a cair no gosto do telespectador é a recém-lançada série A Sogra Que Te Pariu, que chegou há menos de uma semana ao catálogo da Netflix.

Produtor e protagonista da atração, o humorista Rodrigo Sant’Anna comentou sobre a inclusão da sitcom ao Top 10 de produtos mais assistidos em língua não-inglesa da Netflix.

“É uma emoção enorme ver A Sogra Que Te Pariu conquistando esse espaço não só com o público brasileiro, mas também em diversos outros países do mundo. A sensação de estar representando nossa comédia, a cultura do subúrbio, nossas vivências do dia a dia e o tempero que só o Brasil tem, é indescritível. Só tenho a agradecer pela oportunidade de tirar do papel um projeto tão pessoal e que ao mesmo tempo reflete a realidade de várias famílias brasileiras. Vai ter preto, gay e favelado no topo sim”, celebrou o artista.

Ocupando também o segundo lugar no ranking de séries mais vistas pelos brasileiros, a produção conta a história de uma mulher que vai morar com a família rica do filho durante a pandemia. O elenco inclui ainda os atores Lidi Lisboa, Rafael Zulu, Pedro Ottoni, Bárbara Sut, Daniela Fontan, Solange Teixeira e Ney Lima.

