Sergio Moro se manifesta após Dias Toffoli anular acordo de leniência

O senador Sergio Moro (União Brasil-PR) criticou a decisão do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Dias Toffoli de anular acordos realizados com a Odebrecht (hoje Novonor) no âmbito da Operação Lava Jato, da qual Moro foi juiz. Ele escreveu no X (antigo Twitter) que a “corrupção do PT foi real” e diz que vai lutar no Senado “pelo direito à verdade, pela integridade e pela democracia”.

A decisão de Toffoli, desta quarta-feira, 6, anula as provas do acordo de leniência da empreiteira (uma espécie de ‘delação premiada’), que foram usadas em acusações e condenações resultantes da Lava Jato. Em seu despacho, o ministro afirma que a prisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi uma “armação” e “um dos maiores erros judiciários da história do país”.

