Sergio Moro ganha ‘vizinhança’ petista no Senado

Sergio Moro (União Brasil) terá uma vizinhança “indigesta” no plenário do Senado Federal, onde foi empossado na quarta-feira, 1. O ex-juiz estará rodeado de petistas. Isso porque os lugares no Senado são divididos de acordo com o estado de cada parlamentar – eles não podem escolher onde sentar, diferentemente de como ocorre na Câmara. As cadeiras são organizadas em ordem alfabética de cada unidade federativa – o Acre, por exemplo, é o primeiro, enquanto o Tocantins fica no fundo do plenário.

Nesta regra, o paranaense Moro ficará sentadinho ao lado de Tereza Leitão (PT) e Humberto Costa (PT), antes eleitos por Pernambuco. À frente, o senador piauiense Wellington Dias (PT), que assumiu o Ministério do Desenvolvimento Social e dará lugar à suplente Jussara Lima, de saída do PSD para se filiar ao PT.