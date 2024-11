Sequestrada, modelo Luciana Curtis foi para cativeiro com a família

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A modelo Luciana Curtis, de 47 anos, foi sequestrada em São Paulo, com o marido, o fotógrafo Henrique Gendre, e a filha de 14 anos, quando os três saíam de um restaurante no Alto da Lapa, na zona oeste da capital, na noite de quarta-feira, 27. Segundo a Polícia Civil, eles foram levados para um cativeiro em Parada de Taipas, onde passaram a noite e foram obrigados a fazer transferências bancárias. A família foi liberada no início da manhã da quinta-feira, 28, depois de 12 horas, quando a polícia já investigava o caso. O cativeiro foi descoberto, mas estava vazio e ninguém foi preso.

A outra filha do casal, que não havia acompanhado a família e estava em casa, estranhou a ausência dos pais e da irmã e avisou um tio. A família, então, acionou a Polícia Civil, e a Divisão Antissequestro (DAS) iniciou a investigação. Por meio do celular de uma das vítimas, os agentes descobriram o local aproximado onde elas estavam e foram até lá, mas os sequestradores já haviam liberado a família.

Luciana é modelo internacional e possui contrato com as agências Way Model e Ford Models. Ela já fez trabalhos com marcas como Alexandre Birman, Gucci, Marc Jacobs, Lilly Sarti e Carol Bassi. Nas redes sociais, com mais de 22 mil seguidores, Luciana costuma publicar fotos de seu trabalho no mundo da moda e de comemorações e momentos com amigos e família.