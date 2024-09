Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Após curtir a primeira noite do Rock in Rio ao lado do namorado, Xamã, Sophie Charlotte marcou presença no segundo dia do festival acompanha dos filhos e do ex-marido, Daniel de Oliveira. A família passou rapidamente por um estande de uma marca de telefone, e não quis falar com a imprensa.