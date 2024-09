Sem Eliana, quem levou a melhor na disputa por vaga na garagem do SBT

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Com saída da Eliana do SBT, sua vaga no estacionamento da emissora ficou liberada para outro ocupante. É que as vagas cobertas, como a dela, são escassas por lá, sendo prioridade para o alto escalão da empresa. Pois bem. Sem a loura, quem assume o espaço é Celso Portiolli, que já o ocupa em dias de gravação. Celso é tratado internamente como nome fortíssimo para o horário nobre do SBT, querido por todos.