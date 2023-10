‘Selvagem’ como a natureza, Rodrigo Santoro fala de novo filme

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Em imersão de dois meses em Novo Airão, patrimônio ecológico no coração da Amazônia, Rodrigo Santoro, 48 anos, pôs a vaidade de lado (se bem que jure ser desprovido dela) e deixou a natureza se encarregar do visual. Os cabelos desgrenhados e a barba grisalha são para viver seu personagem no filme O Outro Lado do Céu. Ele aproveitou a aventura amazônica ao lado da mulher, a apresentadora Mel Fronckowiak, 35 anos, e da filha, Nina, de 6, com quem, nas horas vagas, nadou no Rio Negro, conheceu comunidades indígenas e se fartou de tucunaré. “Essa imersão toda potencializou meu trabalho”, avalia o ator, entusiasmado com a trama distópica que narra a vida em um sistema de isolamento compulsório para idosos.

Publicado em VEJA de 13 de outubro de 2023, edição nº 2863