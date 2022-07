Seis surpreendentes curiosidades sobre hábitos de quem ouve Spotify

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O estudo global Fan Study, do Spotify for Artists, uma análise trimestral do comportamento de fãs ao redor do mundo, revela como a música está indo cada vez mais longe e artistas do mundo inteiro estão quebrando barreiras. Confira seis insights comportamentais sobre os fãs na música: