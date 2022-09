Seguranças do Rock in Rio são acusados de coibir uso de toalha do Lula

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Nem todo mundo que foi à Cidade do Rock nestes dias de festival teve uma experiência positiva, quando o assunto era liberdade de expressão. Ao que parece, teve também quem sofreu certos desentendimentos porque estava com acessórios de conotação política. O engenheiro químico Tarlei Silva, de 34 anos, procurou a coluna para relatar o inconveniente que teve com seguranças do lugar, pelo fato de usar uma toalha com foto do ex-presidente Lula (PT) e um boné com símbolo do MST (Movimento dos Sem-Terra). O rapaz esteve na sexta-feira, 9, com um grupo de amigos.

“Eu estava com a toalha do Lula amarrada nas costas. Estávamos eu e meu namorado na fila para comprar cerveja, quando passaram cinco seguranças do evento dizendo que era proibido fazer manifestações políticas no Rock in Rio e que, por isso, teríamos que acompanhá-los até o chefe de segurança para sermos retirados do festival. Questionamos o embasamento e qual lei proibia a manifestação. Eles só disseram que não podia e ponto. Começamos a bater boca, dizendo que não iríamos. Eles então informaram que eu deveria dar a toalha, o que me recusei a fazer. Eles disseram que concordavam em me deixar no evento, se eu guardasse a toalha. Como estava começando o show do Green Day, concordamos. Quando eu guardei a toalha, eles me ameaçaram dizendo que voltariam depois, pra ver se eu tinha obedecido a restrição”, relatou Tarlei.

Procurada, a organização do Rock in Rio ainda não se manifestou sobre o assunto. A nota será atualizada, caso assim ocorra.