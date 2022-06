Seguidores indicam que Bolsonaro opinou sobre julgamento de Johnny Depp

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Jair Bolsonaro resolveu comentar decisão da justiça americana, sobre as acusações entre Johnny Depp e Amber Heard? O júri (cinco homens e duas mulheres) se reuniu por cerca de 14 horas. Às 16 horas dessa quarta-feira, foi anunciado: A atriz vai pagar 15 milhões de dólares e o ator, 2 milhões, pela troca de acusações de agressão. No Twitter, cerca de uma hora após sair o veredito, o presidente escreveu: “Then you will know the truth, and the truth will set you free. John 8:32 Hugs from Captain Jair Bolsonaro” (em português, Então você conhecerá a verdade, e a verdade o libertará. João 8:32 Abraços do Capitão Jair Bolsonaro”). Vários seguidores apontaram que se trataria de uma indireta a Depp.

– Then you will know the truth, and the truth will set you free. John 8:32 Hugs from Captain Jair Bolsonaro 👍🇧🇷 — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) June 1, 2022

#JusticeForJohnnyDepp hugs from the Brazilian people https://t.co/qamIAOumtO — Clau Costa Brasil (@clauCostaBrasil) June 1, 2022

Continua após a publicidade