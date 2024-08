SBT disponibiliza edição especial do documentário sobre Silvio Santos

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O +SBT, plataforma de streaming gratuita da emissora, disponibilizará uma edição especial do documentário Silvio Santos: Vale Mais do que Dinheiro a partir deste final de semana. O apresentador, que morreu no sábado, 17, aos 93 anos, seria homenageado na série que está prevista para estreiar em dezembro. Um trecho do especial foi exibido no domingo, 18, e agora a vida do empresário e apresentador será mostrada em um compilado de quatro horas. A edição completa, que revela detalhes da vida familiar, a relação com a fé, além de sua trajetória no empreendedorismo, terá mais de sete horas de duração, dividida em sete episódios. A produção, que começou a ser gravada em janeiro de 2024, em Miami, nos Estados Unidos, soma 101 entrevistados. E conta nomes como: Don Francisco, Boni, Iris Abravanel, Leila Cordeiro, Geraldo Alckmin, Celso Portiolli, Luciano Huck e Boris Casoy.