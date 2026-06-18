SBT define quem vai substituir Silvia Abravanel no ‘Sábado Animado’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

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Pré-candidata a deputada federal por São Paulo, Silvia Abravanel já se prepara para se afastar da programação do SBT. A apresentadora deixará o comando do Sábado Animado no fim de junho para se dedicar à campanha eleitoral, e a emissora já definiu quem ficará à frente da atração. Os apresentadores mirins Wallentina Bomfim e Theo Radicchi, conhecidos por integrarem o elenco da novela A Caverna Encantada, começam a comandar o programa a partir do dia 4 de julho.

“O coração está a mil. Estamos dando um grande passo para um novo desafio e temos certeza de que as crianças vão fazer muito bonito”, afirmou Silvia sobre a nova fase do programa, que completa 31 anos.

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Segunda filha de Silvio Santos (1930-2024), Silvia filiou-se recentemente ao PSD e disputará uma vaga na Câmara dos Deputados nas eleições de outubro. Nos últimos meses, ela chegou a ser apontada como possível vice na chapa presidencial de Ronaldo Caiado, mas descartou a possibilidade.

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À frente do Sábado Animado há mais de uma década, Silvia se tornou um dos rostos mais conhecidos da programação infantil do SBT.