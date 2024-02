Sasha Meneghel ajuda marido após segurança tentar barrá-lo em trio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

João Lucas Figueiredo, marido de Sasha Meneghel, quase foi impedido de entrar no trio elétrico de Ivete Sangalo em Salvador (BA), neste sábado, 10. Sasha precisou intervir quando o cantor não foi reconhecido pelo segurança. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento do episódio. Sasha sobe a escada do trio logo atrás de Bruna Marquezine sem impedimento. Chegando a vez de João, um dos seguranças o bloqueia. “Ele é meu marido”, diz ela, puxando o cantor pela mão. Mais tarde, na rede social X, João minimiza a situação. “Saiu um vídeo de eu sendo barrado pelo segurança. Galera, vocês não têm ideia do que é isso aqui, o segurança fez o trabalho dele! Eu estava sem pulseira e ele não é obrigado a me conhecer. Está certo ele!”, escreveu.