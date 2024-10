Sasha conta detalhe curioso no casamento durante palestra em SP

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Sasha Meneghel, 26 anos, marcou presença, nesta terça-feira, 22, do primeiro dia da 8ª edição do Iguatemi Talks Fashion, evento de moda que acontece até quarta-feira, 23, no JK Iguatemi. Fundadora e diretora criativa da Mondepars, Sasha participou do segundo painel do dia, contando um pouco sobre a ideia de criação das peças da sua marca, incluindo as opções mais “versáteis”. Na ocasião, ela revelou que chega a dividir roupas com João Lucas, seu marido.

“Quando eu estou criando e desenvolvendo, eu penso muito nessas rotinas, nas peças que podem se adaptar para o seu dia-a-dia, seja colocar um salto e ficar mais arrumado, ou usar loafer, ou tênis. Eu acho que, por exemplo, na Mondepars, a gente tem peças versáteis como uma peça que é uma saia, mas você pode tirar os bolsos e os bolsos viram uma bolsinha, transformando-se dois looks em um, basicamente. Também criamos uma calça que você tira a parte de baixo e se torna uma bermuda. Um hoodie que tem dois lados, são formas que você pode servir seu consumidor. Temos uma calça que você pode adaptar ao tamanho, usando a cintura alta ou a cintura baixa. Inclusive, eu divido com o João, eu aperto pra usar pra mim e ele alarga pra ele”, explicou.

Ainda na apresentação, Sasha, que estudou sustentabilidade na moda, opinou sobre as mudanças na indústria nos últimos anos: “As peças, mais do que nunca, tem que servir a nossa comunidade, o nosso consumidor, as nossas pessoas e não vice-versa, porque há muito tempo, na indústria, os designers ditavam como ia ser a sua rotina, o que aquela peça poderia fazer por você. Eu acho que hoje é o contrário, a gente precisa criar o que as nossas pessoas precisam e o que o nosso consumidor pede são peças que se encaixam no dia-a-dia”.

Também participam do evento o fundador da Style Not Com, Beka Gvishiani, Alexandre Birman, Alexandre Herchcovitch, David Kahan, a influenciadora Gabb, o estilista Dudu Bertholini, entre outros nomes importantes da moda.