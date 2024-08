Samara Felippo integra filme que discute diversidade nas famílias

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O documentário Do Laço ao Abraço – a parentalidade é feita de nós integra um projeto multimídia que narra, em três formatos distintos, – livro, exposição virtual e documentário – histórias reais sobre a parentalidade, abordando temas como adoção, atipicidades, UTI, racismo e crianças trans. O lançamento será no próximo sábado, 31, no Cinemark do Shopping Pátio Paulista, em São Paulo (SP).

Idealizado pela Somos Mães, organização sem fins lucrativos de apoio e informação a gestantes e mães, a ideia do projeto surgiu antes da pandemia, ao constatar que havia muito conteúdo sobre maternidade nas redes sociais, mas que era ou excessivamente romantizado e fantasioso ou duro e exaustivo. “Foram anos de expectativa, trabalho, pesquisa e um time entrosado para fazê-lo acontecer. Buscamos famílias que pudessem representar a diversidade dos formatos familiares: as ‘padrões’, pretas, atípicas, miscigenadas, enlutadas, homoafetivas, solo e vulneráveis”, destaca Acácia Lima, idealizadora do projeto e fundadora da Somos Mães.

Com dezenas de participantes, o documentário traz histórias de pessoas anônimas e famosas, que compartilham como as mudanças trazidas pela chegada de uma criança fazem com que pais e responsáveis enfrentem diversos desafios, medos e culpas. Uma das participantes é a atriz e mãe de duas meninas, Samara Felippo. Além dela, o documentário conta com a presença da atriz e mãe de três crianças, Isabel Fillardis; do professor e escritor italiano Domenico de Masi (morto em setembro de 2023); do psicólogo Alexandre Coimbra do Amaral, da ativista Caterina Rino e da professora e psicanalista Vera Iaconelli.

“Como diz uma de nossas entrevistadas, falar de maternidade é um ato político. Eu era mãe de um menino de quatro anos e de uma menina de seis meses quando entrei no projeto. Ao longo do processo, senti o abraço que eu precisava ouvindo cada uma das tantas pessoas ouvidas. E agora, às vésperas de botar esse filho no mundo (o documentário), o desejo é de ser abraço. Queremos ser o abraço necessário para cada mãe, cada pai, cada cuidador que nos assistir”, complementa Letícia Fagundes, roteirista e produtora do documentário.

Continua após a publicidade

A produção será disponibilizada em plataformas de streaming, e o material que não foi incluído no documentário será futuramente liberado em forma de capítulos extras nas redes sociais e no YouTube do projeto. No dia da estreia do documentário, também serão lançados uma exposição virtual e o livro Somos Mães de Primeira Viagem, que vão oferecer ao público recortes de experiências por meio de autorretratos maternos e textos pessoais.