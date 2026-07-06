Saída de Brasil da Copa deve favorecer nova fase de ‘Quem ama cuida’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

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A novela das 9 da TV Globo terá uma reviravolta nesta semana, já no embalo da programação “um pouco mais normal”, sem as grandes interrupções de Copa do Mundo. Com a saída do Brasil do Mundial, espera-se que o telespectador não fique tão atrelado ao “monotema” do esporte.

Após uma passagem de tempo em Quem ama cuida, Adriana (Leticia Colin) conquista a liberdade condicional e é recebida por sua família. O retorno marca uma virada na trajetória da personagem, que volta decidida a buscar justiça por tudo o que sofreu. Logo em seguida, porém, ela descobre que Pedro (Chay Suede) está casado com Bruna (Nanda Marques) e fica abalada com a notícia.

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