Saiba quem está na lista de casamento de Lula e Janja na próxima quarta

O casamento do ex-presidente Lula (PT) com a socióloga Rosângela Silva, a Janja, acontece na próxima quarta-feira, 18, em São Paulo. A festa está marcada para as 19h e será para 200 convidados.

Na lista, nomes como Chico Buarque e a mulher, Carol Proner; Gilberto Gil e Flora Gil; Daniela Mercury e Malu Verçosa; o advogado Roberto Teixeira; o cantor Martinho da Vila; a presidente do PT, Gleisi Hoffmann; o ex-governador do Piauí Wellington Dias; o ator Antônio Pitanga e a ex-governadora do Rio Benedita da Silva; o senador Jaques Wagner, os deputados federais Rui Falcão e Alexandre Padilha; o ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad e a mulher, Ana Estela; além da ex-presidente Dilma Rousseff. Escolhido para ser vice na chapa de Lula, Geraldo Alckmin, já recuperado da Covid-19, deve comparecer com a ex-primeira-dama de São Paulo, Lu Alckmin.

Segundo o site Metrópoles, a festa será no espaço Bisutti, em São Paulo. Um funcionário do local confirmou a VEJA a realização de um “casamento secreto” na próxima quarta. O site do espaço descreve o ambiente como de decoração italiana, com um lustre de Murano em destaque no foyer. A arquitetura mistura o conceito clássico-romântico ao moderno, e dispõe de uma estrutura com pé-direito de 7 metros, bar central com palco suspenso e camarim.

A estilista Helô Rocha é quem assina o vestido escolhido por Janja. Ela optou por um longo em seda, na cor off white e bordados feitos à mão. Demorou três meses para ficar pronto e já foi entregue à noiva. Queridinha entre as famosas, Helô foi quem assinou os vestidos de casamento de Preta Gil, Isis Valverde e Claudia Leitte. Aliás, não basta ter cliente de política, tem que vestir a camisa. A estilista não esconde que seu voto é em Lula. Nesta sexta-feira, 13, por exemplo, ela publicou um story desejando uma boa “sexta 13” com a estrela do PT ao fundo.

O casal vive junto desde que o ex-presidente foi solto, em novembro de 2019, após ser detido pelo ex-juiz Sérgio Moro, então responsável pelos processos da operação Lava-Jato em Curitiba, no Paraná. O relacionamento entre Lula e Janja começou ainda quando ele estava detido na Superintendência da Polícia Federal da capital paranaense.

Esse será o terceiro casamento de Lula. O primeiro foi em 1969, com a tecelã Maria de Lourdes da Silva, que morreu após dois anos, ao enfrentar uma hepatite. Em 1974, Lula casou-se com Marisa Letícia, que faleceu em 2017 vítima de um AVC. Com ela, teve quatro filhos.

