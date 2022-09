Saiba quem casou em pleno Rock in Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Uma cena inusitada aconteceu na tarde deste sábado, 3, na Cidade do Rock. Um casamento selou a união de Aline Gurgel, 32 anos e Rodrigo César Galvão, 32 anos, para convidados e frequentadores do festival. Eles disseram sim para a juíza Maria Vitória, d0 5º Registro Civil de Copacaba, em frente a uma capela montada na Rock Street. Diversas pessoas se emocionaram com o “sim” do casal. Esse é um dos três casamentos verídicos que irão acontecer nesta edição.

“Estou muito feliz de realizar esse sonho que é casar perante as pessoas que vieram se divertir. É um momento que vamos guardar para a vida inteira. O Rock in Rio marca as nossas vidas “, disse a noiva, com um tradicional vestido branco e tênis All Star.

No final da cerimônia, eles deram um beijo, tiraram fotos e a noiva ainda jogou o buque para a plateia. A celebração contou com amigos e familiares do casal, animados com o momento histórico realizado neste dia.