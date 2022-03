Saiba qual foi o momento mais difícil da vida de Melinda, ex de Bill Gates

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Em março do ano passado, a cientista da computação Melinda Gates, de 57 anos, e o fundador da Microsoft, Bill Gates, 66 anos, passaram a integrar a robusta lista de casais que se divorciaram na pandemia. A dor da separação, no entanto, ainda não foi completamente superada pela filantropa, que comanda ao lado do ex-marido a instituição sem fins lucrativos Bill & Melinda Gates Foundation, que soma 50 bilhões de dólares em doações.

Em entrevista ao jornal americano USA Today, Melinda, que ficou casada por 27 anos e é mãe dos três filhos do quarto homem mais rico do mundo, disse que o fim do casamento foi o “momento mais doloroso de sua vida”.

A ex-primeira-dama da Microsfot disse ainda que nunca cogitou se divorciar e que não é fácil continuar trabalhando com o ex.

“Não vou dizer que foi fácil. Tinham dias que eu só chorava e sentia muita raiva antes de uma reunião, mas passei por cima disso e consegui trazer o melhor de mim. Mas não dá para chamá-lo de ‘amigo’”, pontuou.

Em seu blog pessoal, Bill Gates escreveu que 2021 foi um ano muito “difícil” e “incomum”.

“Melinda e eu continuamos a fazer o nosso trabalho juntos e encontramos um novo ritmo muito funcional, mas não dá para negar que foi um ano de muita tristeza pessoal para mim. Adaptar-se às mudanças nunca é fácil”, disse.