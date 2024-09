Saiba o número de camisinhas distribuídas no Rock in Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Em sete dias da quadragésima edição do Rock in Rio, a expectativa é de que sejam distribuídas 50 mil camisinhas na Cidade do Rock. A ação é promovida pela marca de preservativos Olla, que está distribuindo para o público ainda 15 mil lubrificantes. Com diversas dinâmicas no estande próximo ao Palco Favela, a marca tem atraído mais de 7.000 pessoas por dia. O público têm ficado mais de uma hora na fila para participar de um sorteio que pode dar direito a pins, doleiras e até um corta-vento da marca. Todos os participantes ganham no mínimo camisinhas.

O gerente de marketingda Olla, Túlio Afonso fala sobre a participação da marca no Rock in Rio. “A gente tem plataformas de festivais para se conectar com gente jovem, não necessariamente de idade, mas de espírito. Uma das propostas da Olla, tem a assinatura ‘viva suas verdades’. Nada melhor do que um lugar onde as pessoas se sentem livres e seguras para serem quem elas são”, disse Túlio. Ele ainda acrescentou que a marca Olla tem uma série de atividades visando a conscientização da população com relação ao uso de preservativos. “A gente tem várias plataformas de educação sexual”.