Roteirista de programa da TV Globo discursa na ONU

Roteirista do Festival Negritudes, da TV Globo, Dimas Novais, 36 anos, foi convidado para participar do Fórum de Minorias Sociais do Alto Comissariado pelos Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas, em Genebra, Suíça. O evento, que acontece até este domingo, 1, discute temas ligados à representatividade de grupos sociais minorizados em espaços públicos, educação, mídia, artes e cultura.

No primeiro painel que participou, na sexta-feira, 29, o jornalista falou sobre produções da emissora, destacando que as novelas do horário nobre contam com três protagonistas negras — Duda Santos, Jéssica Ellen e Gabz — e o Negritudes. “Minha recomendação para as instituições é se unirem e agirem intencionalmente para reduzir a desigualdade racial”, disse Dimas, que é oriundo da Bahia. “Ser do Nordeste me traz perspectivas específicas sobre como as culturas negras moldaram a nossa nação e também como tem sido um processo de resistência ferrenho manter nossas artes, expressões e força”.