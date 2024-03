Rosane Svartman explica por que não vê como ‘ascensão’ fazer novela das 9

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Pesquisadora e autora da TV Globo, Rosane Svartman é o nome por trás de sucessos recentes como Vai na fé (2023), Bom sucesso (2019) e Totalmente demais (2015). Ela conversou com a coluna sobre as produções focadas no horário das 7 da emissora e as expectativas para estrear projetos em outras faixas.

“O horário das 7 nos permite deslizar por todos os gêneros, romance, drama, comédia… Eu curto muito a faixa por esse motivo. Dá para falar qualquer assunto, em qualquer horário, a questão é como. Também dá para ter cenas mais dramáticas. Olhando para Vai na Fé, por exemplo, a gente pode falar sobre estupro, racismo, injustiça ou violência urbana. Mas também pode fazer aquela deliciosa bobagem que foi a fumaça macabra e o sagrado masculino. Tem essa mistura de gênero que gosto muito, além de ter dez minutos a menos, né (risos)? Não é uma expectativa fazer novela das nove, pessoalmente não. Gosto muito do que estou fazendo. Não acho que é uma ascensão, cada horário tem sua própria linguagem. A questão é se adequar àquilo. A novela das nove geralmente tem grandes temas, a das seis tem um ingrediente romântico forte e para mim a liberdade das sete é ter um pouco de tudo”.