Rosana toma medida radical sobre críticas a sua aparência

Giro VEJA - quarta, 28 de setembro

A retomada do embate entre a campanha de Bolsonaro e o Judiciário é o destaque do dia

Sem conseguir virar o jogo contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o time do presidente Jair Bolsonaro decidiu retomar o confronto com o Judiciário nesta reta final do primeiro turno. Como revelou mais cedo a coluna Radar, o PL, partido do presidente vai começar a divulgar nesta quarta-feira um documento em que volta a questionar a segurança do sistema eleitoral. O movimento abre caminho para que Bolsonaro possa questionar o resultado das urnas, caso os números do próximo domingo mostrem-se favoráveis a uma vitória Lula. A notícia chega após uma nova leva de críticas trocadas entre o presidente e ministros do Supremo Tribunal Federal.