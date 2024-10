Ronaldinho Gaúcho vira acionista de time dos EUA

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Mais um ex-jogador, que também pode ser considerado uma celebridade, resolveu fazer investimentos em clubes de médio ou baixo porte do futebol mundial: nesta quinta-feira, 10, foi revelado que o Ronaldinho Gaúcho se tornou acionista do Greenville Triumph, clube que disputa a USL League One, da terceira divisão norte-americana. A aquisição foi feita em parceria com o irmão e também ex-jogador Roberto Assis.

“A ênfase que Greenville Triumph e Liberty colocam nos jovens, através das academias, e o nível de excelência competitiva da equipe profissional do Triumph e semi-profissional do Liberty é impressionante. Para mim e para o grupo, esta é uma oportunidade de apoiar o crescimento do futebol a todos os níveis e para todas as idades e de fazer parte de uma comunidade que valoriza a presença internacional e uma mistura única de culturas”, declarou Ronaldinho.

Apesar de estar na ‘Terceirona’ dos Estados Unidos, o principal objetivo do Greenville Triumph é estar na principal liga americana, a MLS, até 2026, ano de Copa do Mundo no país, além de se projetar para o mercado global. Recentemente, o ‘Bruxo’ foi anunciado como embaixador do próximo Mundial.

A entrada de celebridades do próprio esporte, da música e do entretenimento comprando ou adquirindo fatias de clubes de futebol vem acontencendo com mais frequência que o normal. “Acredito que é bom para o mercado como um todo, pois reúne um poderio financeiro ainda maior em clubes considerados de médio porte, mas com objetivos globais de crescimento a curto prazo, além de envolver uma publicidade muito grande em torno dos nomes dessas celebridades. Nada, no entanto, supera a boa gestão, seja com clubes associativos, SAFs, ou sendo adquiridos por ex-jogadores ou pessoas conhecidas”, pontua Claudio Fiorito, CEO da P&P Sport Management Brasil, empresa especializada no gerenciamento da carreira de atletas.

Um caso recente desses investimentos aconteceu em agosto, quando o cantor Ed Sheeran adquiriu 1,4% do Ipswich Town, que disputa a Premier League, através de ações da Gamechanger 20 Ltd. Ele se tornou sócio minoritário da equipe e vai ter o direito de utilizar um camarote executivo no Portman Road, estádio da equipe, por muitos anos.